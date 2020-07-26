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Опасные водоемы: сколько украинцев утонуло в этом месяце

Опасные водоемы: сколько украинцев утонуло в этом месяце
10:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Спасатели ГСЧС рассказали, что в Украине с начала июля утонуло более 70 детей.

В Украине с начала июля на водных объектах погибло более 180 человек, из них более 70 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 26 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибло более 180 человек, из них более 70 детей", - говорится в сообщении.

В частности, 25 июля в Тернопольской области, спасателям поступило сообщение о том, что в пруду, возле канала у села Била утонул человек. Его вытащили отдыхающие, и только после того позвонили на 101. Когда спасатели и медики приступили к проведению сердечно-легочной реанимации - это, к сожалению, не помогло вернуть человека к жизни. По словам очевидцев, погибший находился под водой около 20 минут.

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"В этот же день в Кировоградской области, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду села Каниж Новомиргородского района выявлено погибшую женщину. Спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Новомиргород достали из воды и доставили тело на берег. Погибшей оказалась местной жительницей 1981 года", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, чаще всего главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинцев.

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Днепр, ГСЧС, Водоем.

Автор:

Телеграф
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