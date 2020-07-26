Трагедия на Житомирщине: "москвич" въехал в реку, водитель скончался

Специалисты ГСЧС достали из реки автомобиль, в котором находился погибший водитель.

В Житомирской области возле села Ушица легковой автомобиль съехал с дороги в реку, водитель погиб.

Об этом сообщает УГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе, 26 июля в 05:45 от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в с. Ушица Коростенского района автомобиль съехал с дороги в реку. Необходима помощь специалистов ГСЧС в изъятии машины, в которой также находится погибший водитель.

"... на месте происшествия установлено, что транспортное средство было на расстоянии около 15 метров от берега, полностью погруженное под воду. Чтобы достать его, один из спасателей подплыл к легковушке и прикрепил веревку к багажнику. Далее с помощью троса пожарным автомобилем спасатели вытащили легковушку на сушу. В середине находился водитель, уже без признаков жизни. Им оказался 49-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.