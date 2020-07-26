Трагедия на Житомирщине: "москвич" въехал в реку, водитель скончался

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11:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: zt.dsns.gov.ua
Специалисты ГСЧС достали из реки автомобиль, в котором находился погибший водитель.

В Житомирской области возле села Ушица легковой автомобиль съехал с дороги в реку, водитель погиб.

Об этом сообщает УГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе, 26 июля в 05:45 от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в с. Ушица Коростенского района автомобиль съехал с дороги в реку. Необходима помощь специалистов ГСЧС в изъятии машины, в которой также находится погибший водитель.

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"... на месте происшествия установлено, что транспортное средство было на расстоянии около 15 метров от берега, полностью погруженное под воду. Чтобы достать его, один из спасателей подплыл к легковушке и прикрепил веревку к багажнику. Далее с помощью троса пожарным автомобилем спасатели вытащили легковушку на сушу. В середине находился водитель, уже без признаков жизни. Им оказался 49-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.

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Все по теме:

ДТП, Житомирская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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