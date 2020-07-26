"Давайте беречь свой город": Кличко поймал двух любителей граффити (Видео)

Глава КГГА Виталий Кличко помешал двум парням разрисовывать дом в центре Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко в субботу вечером встретил в центре города двух парней, которые рисовали граффити на стенах одного из домов, и вызвал полицию.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он сбежал", - отметил мэр Киева.

Второго парня Кличко передал полиции.

Мэр также обнародовал видео с обеими "художниками". "На видео - оба молодчика, так что найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город. И приумножать его красоту, а не порочить", - призвал мэр Киева.