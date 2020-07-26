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Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
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Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс

Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступит в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

"На передовую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют значительный боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - сказано в сообщении. 

В Штабе уверены, что привлечение этих военнослужащих позволит не отвлекать личный состав подразделений ОС от выполнения боевых заданий, предотвратит вероятные провокации и в то же время не лишит украинских военных возможности самозащиты, как гарантируется ст. 51 Статута ООН. 

"Еще раз подчеркиваем, что мероприятия по полному и всеобъемлющему прекращению огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения соглашений противником, права действовать согласно норм Международного права и национального законодательства Украины не только наступательных, но и провокативных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником разведывательно-диверсионных операций и создании опасности для жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - говорится в обращении Штаба ООС.

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Отмечается, что в Командовании ОС созданы дополнительные резервы на случай необходимости давать отпор противнику при нарушении договоренностей.  

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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