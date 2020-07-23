Зеленский: Я верю, что наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня на Донбассе

Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторона Нормандского формата с 27 июля наступит режим устойчивого прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщил глава государства на брифинге с президентом Швейцарии.

Владимир Зеленский заявил, что на данный момент представители Украины, которые находятся в переговорах ТКГ уже договорились об очередном важном шаге для страны по устойчивому прекращению огня.

В ближайшее время ожидается подписание документа о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандской четверки.

Президент верит в поддержку всех четырех сторон (Украина, Франция, Гремания и РФ) в подписании.

"И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг в Станице Луганской.

Ранее, Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Также сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму возможна только в случае деоккупации Россией полуострова. В МИД отметили, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на полуострове и нарушать обязательства как страна-агрессор.