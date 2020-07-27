Гибель сына Сулейманова: оккупанты назвали причину смерти

26 июля в оккупированном Крыму обнаружили мертвым трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Оккупационные власти заявили, что признаков насильственной смерти нет, а мальчик утонул.

В аннексированном Крыму так называемое управление "МВД России" заявило, что причиной смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политтзаключенного Руслана Сулейманова, стало утопление. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка - утопление. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка", - заявляют оккупанты.

Тело ребенка обнаружили в выгребной яме, недалеко от дома.

В Меджлисе уже отреагировали на смерть ребенка и заявили, что и причины и место гибели вызывают много вопросов.

Как сообщалось, Муса Сулейманов – сын политического заключенного, которого оккупанты обвиняют в "терроризме", Руслана Сулейманова, Он пропал еще 24 июля, на его поиски съехались крымские татары со всего полуострова. Мальчика искали трое суток, прочесывали территорию и вызвали водолазов, которые проверяли местное озеро. На третий день тело ребенка обнаружили в одной из выгребных ям, которую добровольцы проверяли с самого начала поисков.