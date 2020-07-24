В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Сулейманова

В аннексированном РФ Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в "Крымской солидарности" в Фейсбуке.

В поселке Строгановка Симферопольского района исчез сын политзаключённого Руслана Сулейманова, трехлетний Муса Сулейманов.

Как сообщалось, ребенок играл в песочнице недалеко от дома по адресу ул. Армут, 8.

В связи с этим "Крымская солидарность" обратилась к гражданам, живущим в Крыму с просьбой о помощи в поисках ребенка.

"Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлёпанцы", - сказано в сообщении./

Ранее сообщалось, что МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.