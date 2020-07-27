Погода в Днепре: синоптики рассказали, когда ждать дождь

Сегодня небо Днепра будет скрыто за облаками с утра до самого вечера. Осадков синоптики не прогнозируют.

По прогнозам синоптиков, в Днепре в понедельник, 27 июля, будет малооблачная погода, осадков не предвидеться. Температура днем поднимется до +31°. Вечером опустится до 22°. Ночью "похолодает" до +16°.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

Во вторник, 28 июля, погода существенно не изменится, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +30...+32°. Ветер восточный 5-10 м/с.

К концу рабочей недели в Днепре и по области прогнозируют грозы, местами сильные дожди, температура воздуха снизится и составит ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

Как сообщалось, украинские синоптики дали прогноз на август и рассказали, что в последний месяц лета температура воздуха будет выше чем обычно в это время. Существенных осадков не предвидеться.

Теплая летняя погода сохраниться до конца сентября. Кроме того, метеорологи прогнозируют в Украине снова теплую зиму.