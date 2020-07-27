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Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву: видео

Двое парней угнали маршрутку и катались по Киеву: видео
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Киеве двое парней угнали маршрутку "Богдан" и на большой скорости ездили по городу. Угонщики оставили автобус и пытались скрыться, но полиции удалось из задержать.

Вчера, 26 июля, вечером в Киеве двое мужчин завладели маршрутным автобусом "Богдан" и направились в сторону улицы Кирилловской.

Водитель отошел от автобуса, а в это время подошли двое парней и угнали транспортное средство. 

Об этом сообщает пресс-службе патрульной полиции Киева.

Пустой "Богдан" правоохранители обнаружили на улице Тульчинской. Свидетели засняли видео, на котором видно, что угонщики катались на большой скорости, совершая опасные маневры, во время езды передавали руль друг другу. 

После этого злоумышленники покинули автобус и попытались скрыться во дворах, но были задержаны. 

Как сообщалось, сегодня под Киевом произошла смертельная авария, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. 

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Киев, Полиция, Автобус.

Автор:

Телеграф
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