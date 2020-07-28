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Украину накроет сильная жара, местами до +34°

Украину накроет сильная жара, местами до +34°
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни установится жара, температура воздуха местами будет доходить до +34°. В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях пройдут грозовые кратковременные дожди.

Во вторник, 28 июля, во всех регионах страны установится сухая и жаркая погода. Дожди вероятны лишь на юго-востоке Украины. Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в центральных и восточных областях.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

На западе Украины сухо, температура воздуха ночью +16...+18°, днем +27...+29°. В Карпатах без осадков, ночью +15...+17°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 28.07.2020

Прогноз погоды на 28 июля, фото: meteo.gov.ua

На севере страны будет сухо и жарко. В Черниговской области ночью +16...+18°, днем +28...+30°. В Житомирской области +16...+18°, днем +27...+29°.

На востоке страны местами продут небольшие грозовые дожди. В Запорожской и Донецкой областях грозы, ночью +17...+19°, днем +29...+31°. В Днепропетровской области ночью +18...+20°, днем столбики термометров будут доходить до +34°.

В центральных регионах установится жара, прогнозируют высокую пожарную опасность. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +29...+31°.

В южных областях и Крыму местами кратковременные дожди. В Николаевской и Херсонской областях грозы, днем столбики термометров поднимутся до +33°.

В Одесской области без осадков, ночью +19...+21°, днем +31...+33°. 

В Киеве 28 июля осадков не прогнозируют, установится малооблачная погода, ночью +18...+20°, днем +29...+31°. 

29-30 июля в Украине, согласно прогнозам синоптиков, в западных регионах, Прикарпатье, центре и северо-востоке страны продут грозовые дожди, местами шквалы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +31...+33°.

Прогноз погоды на 29.07.2020

Прогноз погоды на 29 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30.07.2020

Прогноз погоды на 30 июля, фото: meteo.gov.ua

31 июля и 1 августа дожди охватят почти все регионы страны. Температура воздуха снизится и похолодает, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 31.07.2020

Прогноз погоды на 31 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 01.08.2020

Прогноз погоды на 1 августа, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, вчера, 27 июля, в Запорожской области прошли сильные дожди. Город Бердянск затопило, уровень воды на дорогах поднялся до полуметра, некоторые районы остались без света. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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