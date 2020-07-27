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Курортный Бердянск накрыла непогода: прошел рекордный ливень, часть города осталась без света

Курортный Бердянск накрыла непогода: прошел рекордный ливень, часть города осталась без света
15:46 Сегодня Телеграф Фото: brd24
В ночь на 27 июля в Бердянске Запорожской области выпала почти четырехмесячная норма осадков.

Сильный дождь обрушился на курортный город, улицы превратились в реки, а автомобили в прямом смысле слова поплыли. Уровень воды на дорогах достиг полметра.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24" со ссылкой на морскую гидрометеостанцию.

Некоторые районы города остались без электроснабжения. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищают улицы и убирают деревья, которые повалил сильный ветер. 

В нижней части города на улицах перекрыто движение.

Как сообщалось, ранее сильные ливни затопили Харьков и области. Были подтоплены десятки жилых домов.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, дожди пройдут лишь на западе и юго-востоке. Кроме того, спсатели объявили штормовое предупреждение. 

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Все по теме:

Погода, Запорожская область, Бердянск, Дождь.

Автор:

Телеграф
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