Трагедия на воде: на Арабатской стрелке спасая детей, утонул полицейский

В Херсонской области в на Арабатской стреле утонул полицейский, спасая детей, которых течением уносило в открытое море.

Как сообщает полиция Херсонской области, мужчина с семьей поехал отдыхать на Арабатскую стрелку.

В море плавали подростки на надувных кругах, вскоре волны и течение стало уносить их в открытое море. Полицейский не раздумывая кинулся их спасать, к нему на помощь бросились и другие взрослые курортники.

Подросткам помогли добраться до берега, а после обнаружилось, что первый, кто поплыл за детьми исчез. Его начали искать и выяснилось, что он умер.

Погибшим оказался сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны, ему было 33 года.

Обстоятельства гибели полицейского устанавливаются, ведется расследование.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, только за этот месяц на водоемах Украины погибло более 180 человек, из них более 70 детей.