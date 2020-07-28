В Одессе "Жигули" снесли остановку и дорожный знак

Водитель влетел в остановку общественного транспорта и скрылся с места ДТП. В результате аварии никто не пострадал.

Вчера в Одессе поздним вечером автомобиль "Жигули" на большой скорости снес остановку общественного транспорта и скрылся с метра ДТП.

Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

Известно, что авария произошла на углу Хуторской и Агрономической улиц. "ВАЗ-2101" протаранил остановку, а также рядом с ней дорожный знак. На месте столкновения осталась отлетевшая фара и куски краски с авто. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, как сообщалось, 27 июля, в Киеве двое парней угнали маршрутку "Богдан" и на большой скорости катались по городу. После бросили автобус и пытались скрыться, но были задержаны.