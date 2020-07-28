На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро

Сегодня трое подростков пробрались на крышу вагона киевского метро, и во время переезда поездом моста в районе Гидропарка, двое из парней на ходу спрыгнули в Днепр.
Третий парень снимал это действо на видео, и затем скрылся с места происшествия.
Люди делились видео в соцсетях.
Очевидец выложил видеозапись инцидента в Фейсбуке:
В комментариях под видео в соцсетях мнения людей разделяются.
Одни крайне не довольны и переживают за "мальчиков", вторые же шутят и у них "рука не поднимается" осуждать их за такое.
Также сообщалось, что в Мариуполе неизвестный напал с топором на синагогу и ранил охранника, убегая преступник закидал здание банками и пакетами с фекалиями. Об этом сообщили в Фейсбуке главного раввина Украины Моше Реувена Азмана.