На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро

В столице трое подростков залезли на вагон метро и "на ходу" двое из них спрыгнули в воду в районе Гидропарка. Об этом сообщил очевидец в Фейсбуке.

Сегодня трое подростков пробрались на крышу вагона киевского метро, и во время переезда поездом моста в районе Гидропарка, двое из парней на ходу спрыгнули в Днепр.

Третий парень снимал это действо на видео, и затем скрылся с места происшествия.

Люди делились видео в соцсетях.

Очевидец выложил видеозапись инцидента в Фейсбуке:

В комментариях под видео в соцсетях мнения людей разделяются.

Одни крайне не довольны и переживают за "мальчиков", вторые же шутят и у них "рука не поднимается" осуждать их за такое.

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