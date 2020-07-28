Забросал здание пакетами с фекалиями: В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

В Мариуполе неизвестный напал с топором на синагогу и ранил охранника, убегая преступник закидал здание банками и пакетами с фекалиями. Об этом сообщили в Фейсбуке главного раввина Украины Моше Реувена Азмана.

Моше Реувен Азман рассказал,что 28 июля на синагогу Мариуполя напал неизвестный, он вошел в здание с топором, после утренней молитвы.

По пути он совершил нападение на охранника, который вышел ему навстречу, нанеся ему несколько ударов топором.

Началась драка, в ходе которой не обращая внимание на полученные ранения охраннику все же удалось обезоружить преступника.

Главный раввин Украины также выложил фото с места событий на своей странице Фейсбук:

По словам главного раввина Мариуполя, мужчина, убегая бросил в здание синагоги банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Также он рассказал, что в синагоге вызвали полицию и сейчас сотрудники ГУНП ищут преступника.

Моше Реувен Азман поблагодарил охранника Рихарда Голомазова, который защитил всех, находящихся в здании.

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