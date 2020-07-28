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В столице ухудшилось качество воздуха

В столице ухудшилось качество воздуха
22:08 Сегодня Телеграф УНИАН
В столице зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха по результатам наблюдений на стационарных постах с 21 по 27 июля. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

В частности отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

Взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза :

  • на Бессарабской площади,
  • проспекте Победы,
  • улице Каунасской;

Диоксида серы - в 1,5-1,6 раза :

  • на площади Бессарабской,
  • площади Демеевской,
  • проспекте Победы,
  • улице Александра Довженко
  • улице Инженера Бородина;

в 1,1-1,4 раза : еще на пяти постах города;

Оксида углерода - в 1,2 раза : на проспекте Победы;

Диоксида азота - в 5,4-7,6 раза :

  • на площади Победы,
  • улице Скляренко,
  • улице Каунасской,
  • проспекте Победы;

в 4,0-4,9 раза :

  • на Бессарабской площади,
  • Демеевской площади,
  • Оболонском проспекте,
  • улице Инженера Бородина,
  • бульваре Леси Украинки;

в 2,5-3,5 раза :

  • на всех постах,
  • исключение, проспект Науки, 37, где превышений не выявлено;

Формальдегида - в 2,4-3,0 раза :

  • на ул. Скляренко,
  • Бессарабской площади,
  • проспекте Победы
  • проспекте Оболонском,
  • бульваре Гавела Вацлава;

в 1,4-2,2 раза : на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37. 

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Также отмечалось, что всего на 16 стационарных постах обсерватории с 21 по 27 июля было отобрано и проанализировано 1614 проб атмосферного воздуха.

"В течение прошлой недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы", - добавили в обсерватории.

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Киев, Украина, Загрязнение, Воздух.

Автор:

Телеграф
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