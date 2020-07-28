В столице ухудшилось качество воздуха

В частности отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
Взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза :
Диоксида серы - в 1,5-1,6 раза :
в 1,1-1,4 раза : еще на пяти постах города;
Оксида углерода - в 1,2 раза : на проспекте Победы;
Диоксида азота - в 5,4-7,6 раза :
в 4,0-4,9 раза :
в 2,5-3,5 раза :
Формальдегида - в 2,4-3,0 раза :
в 1,4-2,2 раза : на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37.
Также отмечалось, что всего на 16 стационарных постах обсерватории с 21 по 27 июля было отобрано и проанализировано 1614 проб атмосферного воздуха.
"В течение прошлой недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы", - добавили в обсерватории.