Минздрав: Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению коронавируса

Из-за распространением коронавируса, Украина на данный момент входит в ряд стран "красной зоны". Показатель заболеваемости - 66,70 активных зараженных на 100 тыс граждан. Об этом сообщили в Минздраве.

В заявлении говорилось, что в Украине на 28 июля показатель заражаемости на 100 000 человек составляет 66,70 активных больных.

В мире же первое место по уровню заболеваемости занимает США, со своими 643,79 активными больными на 100 000 граждан.

В Украине суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

Также сообщалось, что когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.

Как сообщалось, исследователи из королевского колледжа Лондона проводили обследования людей, которые перенесли коронавирус. Результаты их работы опубликовали на сайте MedRxiv.