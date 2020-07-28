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Минздрав: Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению коронавируса

Минздрав: Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению коронавируса
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Из-за распространением коронавируса, Украина на данный момент входит в ряд стран "красной зоны". Показатель заболеваемости - 66,70 активных зараженных на 100 тыс граждан. Об этом сообщили в Минздраве.

В заявлении говорилось, что в Украине на 28 июля показатель заражаемости на 100 000 человек составляет 66,70 активных больных.

В мире же первое место по уровню заболеваемости занимает США, со своими 643,79 активными больными на 100 000 граждан.

В Украине суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

Также сообщалось, что когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.

Как сообщалось, исследователи из королевского колледжа Лондона проводили обследования людей, которые перенесли коронавирус. Результаты их работы опубликовали на сайте MedRxiv.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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