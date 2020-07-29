В столице около здания ВР провалился асфальт

В столице у здания ВРУ провалился асфальт. Об этом сообщили в КП "ДЭУ Печерского района".

Во время очередного обхода улиц района, работники КП "ДЭУ Печерского района" КК "Киевавтодор" выявили разрушение дорожного покрытия, которе возникло по всей видимости из-за прорыва трубопровода под презжей частью на ул. Михаила Грушевского, 20.

Из-за аварии на инженерных сетях на проезжей части сформировался провал в асфальтнобетонном покрытии.

Фото с места прорыва выложил "Киевавтодор" в сети Фейсбук:

Также отмечалось, что на данный момент балансодержатель инженерных сетей уведомлен и пранируют ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

Ранее, в столице трое подростков залезли на вагон метро и "на ходу" двое из них спрыгнули в воду в районе Гидропарка. Об этом сообщил очевидец в Фейсбуке.