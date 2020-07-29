На Черном море Россия начала масштабные военные учения

Группировки боевых кораблей Черноморского флота РФ вышли в море. Задействованы самолеты и вертолеты морской авиации.

Черноморский флот Российской Федерации начал масштабные военные учения, в которых задействованы более 20 военных кораблей и авиация.

Об этом сообщает российское изданий "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.

Корабельные группировки вышли в открытое море, где запланированы тренировки по морскому бою. В российском ведомстве отмечают, что корабли отработают противовоздушную и противодиверсионную оборону. Задействованы сторожевые и патрульные корабли, фрегат "Адмирал Эссен" и другие боевые судна.

К тренировочным маневрам привлекли морскую авиацию Черноморского флота.

Как сообщалось, Украина провела двадцатые военно-морские учения Sea Breeze-2020. В этом году в боевых маневрах участвовали военные из восьми стран.

Учения продлились семь дней, задействованы были американские эсминцы и корабли постоянной военно-морской группы НАТО.