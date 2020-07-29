На столичном вокзале четырехлапые питомцы искали взрывчатку (Видео)

Как сообщили в полиции Киева, к поиску взрывчатки и оружия привлекались служебные собаки породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка малинуа впервые после проведенного курса дрессировки в Житомирском учебном центре подготовки полицейских. По сценарию учений в зале ожидания сидел условный злоумышленник с оружием и взрывчаткой, на которого мгновенно отреагировала служебная собака и своим поведением привлек внимание полицейского. По результатам проведенных учений полицейские подвели итоги и решили, что сработали хорошо, и тренировки с собаками будут проводиться и в дальнейшем.