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Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ: заболел еще 81 курсант

Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ: заболел еще 81 курсант
19:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Киевском политехническом институте им. И. Сикорского уже 133 случая коронавируса.

Еще у 81 курсанта КПИ подтвердили диагноз "коронавирус". Всего в институте заболело уже 133 студента.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в КГГА, вчера были отобраны биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими ранее.

10 курсантов госпитализированы в больницы. Остальные лечатся в общежитии под наблюдением врачей.

Напомним, вспышку коронавирусной инфекции в общежитии института спецсвязи в Киеве выявили 26 июля. Изначально заболели 52 человека из 152 проживающих в общежитии.

Как сообщалось, в Украине от коронавируса умерло уже 1650 человек, всего с начала распространения болезни заболело 67 597 человек. За минувшие сутки коронавирусною инфекцию выявили еще у 1022 украинцев. 

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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