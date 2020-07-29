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СБУ обнаружила механизм получения боевиками соцвыплат из украинского бюджета

СБУ обнаружила механизм получения боевиками соцвыплат из украинского бюджета
Обновлено 23:45 Ср, 29 Июль 2020 Телеграф Фото: Фейсбук
Контрразведчики СБУ раскрыли группу лиц, которые создали механизм выдачи социальных выплат из госбюджета Украины боевикам ОРДО.

Согласно предварительных данных, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на получение соцвыплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения.

Как отмечает СБУ, среди получателей "услуг" были и лица, участвовавшие в деятельности террористической организации "ДНР". 

Троих фигурантов по этому делу задержали в Бахмуте Донецкой области 29 июля во время попыток снятия налички для дальнейшего перемещения на временно оккупированные территории. 

Во время обысков по месту жительства и временного пребывания мошенников, правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые могли быть основанием для получения денег в украинских банках, в том числе и для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований. 

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Сейчас правоохранители продолжают проводить оперативно следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, которые возможно причастны к преступной деятельности. 

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СБУ, Мошенничество, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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