СБУ обнаружила механизм получения боевиками соцвыплат из украинского бюджета

Согласно предварительных данных, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на получение соцвыплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения.
Как отмечает СБУ, среди получателей "услуг" были и лица, участвовавшие в деятельности террористической организации "ДНР".
Троих фигурантов по этому делу задержали в Бахмуте Донецкой области 29 июля во время попыток снятия налички для дальнейшего перемещения на временно оккупированные территории.
Во время обысков по месту жительства и временного пребывания мошенников, правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые могли быть основанием для получения денег в украинских банках, в том числе и для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.
Сейчас правоохранители продолжают проводить оперативно следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, которые возможно причастны к преступной деятельности.