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Еще 77 новых случаев коронавируса зафиксировали в Ровенской области

Еще 77 новых случаев коронавируса зафиксировали в Ровенской области
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В Ровенской области зафиксировали 77 новых случаев коронавируса.

В Ровенской области зафиксировали еще 77 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 5942 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 29 июля на Ровенщине зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 4 до 78 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 93 человека

"Преодолели болезнь 4646 жителей области. Выздоровели 157 человек с Березновского, Дубенского, Здолбуновского, Костопольского, Млынивского, Ровенского, Сарненского районов и городов Ровно и Вараш", – сообщил Коваль.

ВОЗ о достижении коллективного иммунитета от COVID-19: Это значит потерять контроль над болезнью

Также он добавил, что в работе остаются 380 образцов.

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Ровно, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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