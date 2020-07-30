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Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"

Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"
08:11 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
На Донбассе штаб ООС зафиксировал два обстрела со стороны российских наемников.

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины боевики осуществили один выстрел, а с начала текущих суток еще один.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром 30 июля.

В утренней сводке штаба ООС сообщается, что боевики совершили провокационный обстрел вблизи Новотошковского, применив при этом гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, зафиксирован еще один обстрел в районе Новолуганского.

В штабе отмечают, что выстрелы были провокационными и не прицельными. Убитых и раненых нет, в ответ украинские военные огонь не открывали, ситуация остается контролируемой.

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков. 

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, Перемирие, ООС.

Автор:

Телеграф
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