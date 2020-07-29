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Зеленский отреагировал на выстрелы на Донбассе во время перемирия

Зеленский отреагировал на выстрелы на Донбассе во время перемирия
16:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
На Донбассе действует режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". В первый день "тишины" боевики трижды открывали огонь по позициям ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет делать все для прекращения огня на востоке Украины, остальное зависит от России, будет ли она сдерживать вооруженных наемников от обстрелов.

Об этом глава государства заявил журналистам на брифинге после посещения больницы "Охматдет".

По словам Зеленского, устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс.

"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 410 километров контактной линии – разграничительной временной линии, – и проконтролировать все очень сложно", - отметил президент.

Зеленский отметил, что если будет осуществляться  серьезная атака, то наши защитники "будут очень мощно отвечать, они об этом знают".

  • 22 июля в Минске на очередном заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на востоке Украины. 26 июля Владимир Зеленский поговорил с Владимиром Путиным по телефону, были согласованы дополнительные меры по поддержке прекращения огня.

  • 27 июля режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня" вступил в силу. В Минобороны подробно сообщили, какие запреты действуют. 

  • Однако в первые сутки перемирия штаб ООС насчитал три обстрела со стороны оккупантов.

  • А наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 случаев нарушения режима перемирия, включая 21 взрыв.

 

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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