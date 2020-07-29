Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 случаев нарушения "тишины"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в первый день введения "режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" зарегистрировали 111 нарушений "тишины".

"После введения режима прекращения огня 27 июля в 00:01, СММ зафиксировала 111 случаев нарушения режима перемирия, включая 21 взрыв. Все они произошли в Донецкой области", - говорится в отчете ОБСЕ за 28 июля.

Отмечается, что все они произошли во временном промежутке между 09:45 и 11:35.

"За 25 и 26 июля наблюдатели также заметили 22 единицы тяжелых вооружений, хранящихся с нарушением линии разведения. Все они, кроме одного, замечены на аэродроме в неподконтрольном поселке Переможне в Луганской области", - сказано в отчете.

Также в СММ отметили, что работу наблюдателей продолжали блокировать

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.