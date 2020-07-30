Тройное ДТП возле Бродов: пострадавшего ребенка авиацией доставили в Киев

Девочку, которая травмировалась в ДТП во Львовской области, санавиацией доставили в Киев.

27 июля на трассе Киев -Чоп произошло тройное ДТП, в котором пострадала вся семья. В результате аварии столкнулись Lexus, "Нива" и грузовик Renault.

Водитель "Нивы" 60-летний мужчина травмировался. Водитель Lexus и две пассажирки получили серьезные травмы. 16-летняя пассажирка Lexus скончалась в больнице, а 13-летняя девушка госпитализирован в больницу города Броды Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

После консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога было решено транспортировать ребенка в Киев. 29 июля рейсом санавиации ГСЧС из города Броды Львовской области в Киев доставили девушку.

Напомним, под Киевом столкнулись фура, легковушка и маршрутка, госпитализированы девять человек в средней тяжести.