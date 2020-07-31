ОП: в Карпатах планируется создание всесезонного туристического кластера

Руководитель ОПУ Андрей Ермак провел совещание, где обсудили проект создания в Карпатах высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Об этом сообщили в ОП.

Проект представил представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.

Он отметил, что пандемия коронавируса создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера – полонина Боржава с ее расположением и транспортным сообщением будут способствовать развитию туристического потенциала всего региона.

В связи с этим Ляйтнер выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, где зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, громадами и инвесторами, а также его реализации.

Руководитель Офиса Президента констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении – это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.

Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта. Он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами и т. п, подготовлена подробная презентация.

"Чем быстрее вы будете готовы представить Президенту подробный проект, сроки, смету – тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях", – отметил руководитель Офиса главы государства.

"Как только эти два этапа будут пройдены, мы после проработки меморандума юристами будем готовы его подписать", – добавил он.

Ермак также рассказал, что по поручению Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил убеждение, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

Позицию относительно хороших перспектив для Украины от реализации проекта поддержали также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Петрашко отметил, что для этого можно задействовать механизмы государственно-частного партнерства и "іинвестиционную няню". Со своей стороны Абрамовский отметил важность сохранения природной среды в месте создания кластера.

Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе заметил, что соответствующая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.