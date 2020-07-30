В Кабмине рассказали, как будет осуществляться учеба в украинских ВУЗах

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что университеты могут сами определять, когда и в какой форме они должны начать образовательный процесс в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служб правительства.

"Университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, что позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут студенты учиться дистанционно или будут ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей", - добавил Денис Шмыгаль.

Отмечается, что Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Постановлением правительства №641.

В частности, в случае благоприятной ситуации Минобразования рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

- для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования - в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

- для студентов старших курсов, начиная со второго - с 1 сентября 2020 года;

- для студентов ОС Магистр первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как известно, еще у 81 студента Киевского политехнического института подтвердили коронавирусную болезнь (COVID-19).

Также напомним, регистрация э-кабинетов для подачи заявлений на поступление в вузы начнется 1 августа.