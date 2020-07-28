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Поступление-2020 в вузы: Абитуриенты смогут два дня тестировать е-кабинеты

Поступление-2020 в вузы: Абитуриенты смогут два дня тестировать е-кабинеты
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Украинские абитуриенты получат возможность создать тестовый электронный кабинет. Об этом сообщили в МОН.

"В течение двух дней, 29 и 30 июля, поступающие смогут попробовать создать тестовый электронный кабинет на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/ и подать через него заявления на поступление. Тестирование будет проходить с 10:00 29 июля до 22:00 30 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 

В тестировании могут принять участие лица, которые имеют: сертификат ВНО и свидетельство/аттестат о полном общем среднем образовании (подача заявлений для получения образовательных степеней "Профессиональный младший бакалавр", "Младший бакалавр", "Бакалавр", "Магистр" на основе полного общего среднего образования); сертификат ЕВИ/ЕФВВ и диплом о высшем образовании (подача заявлений для получения образовательной степени "Магистр" на основе высшего образования).

Тестирование имеет целью проверить работу ЭГЕБО во время пиковых нагрузок, которые приходятся обычно на первый и последний день регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, а также дать возможность поступающим ознакомиться с интерфейсом системы. 

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В МОН отметили, что после тестирования все внесенные заявления будут удалены из системы. Логин и пароль на тестовый электронный кабинет тоже не будут работать. 

Официальная регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа с 10:00. 

Для облегчения работы с электронными кабинетами для поступающих разработаны специальные пошаговые Инструкции по работе с системой для поступления на бакалавра и магистра.

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Украина, вуз, МОН.

Автор:

Телеграф
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