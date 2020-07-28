Поступление-2020 в вузы: Абитуриенты смогут два дня тестировать е-кабинеты

Украинские абитуриенты получат возможность создать тестовый электронный кабинет. Об этом сообщили в МОН.

"В течение двух дней, 29 и 30 июля, поступающие смогут попробовать создать тестовый электронный кабинет на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/ и подать через него заявления на поступление. Тестирование будет проходить с 10:00 29 июля до 22:00 30 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В тестировании могут принять участие лица, которые имеют: сертификат ВНО и свидетельство/аттестат о полном общем среднем образовании (подача заявлений для получения образовательных степеней "Профессиональный младший бакалавр", "Младший бакалавр", "Бакалавр", "Магистр" на основе полного общего среднего образования); сертификат ЕВИ/ЕФВВ и диплом о высшем образовании (подача заявлений для получения образовательной степени "Магистр" на основе высшего образования).

Тестирование имеет целью проверить работу ЭГЕБО во время пиковых нагрузок, которые приходятся обычно на первый и последний день регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, а также дать возможность поступающим ознакомиться с интерфейсом системы.

В МОН отметили, что после тестирования все внесенные заявления будут удалены из системы. Логин и пароль на тестовый электронный кабинет тоже не будут работать.

Официальная регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа с 10:00.

Для облегчения работы с электронными кабинетами для поступающих разработаны специальные пошаговые Инструкции по работе с системой для поступления на бакалавра и магистра.