Эпидемия коронавируса: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5875 человек", - сообщил он.
На данный момент, количество зараженных в области составило 5 875 зараженных.
Также глава Черновицкой ОГА рассказал, что за прошедшие 24 часа 73 жителя буковины выздоровели от короавируса.
А общее число подебившиз заболевание достигло отметки в 4 430 чнловек.
Ранее, КМУ предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 учебном году. Об этом сообщил сайт правительственного портала.