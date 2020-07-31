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Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия коронавируса: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19

Эпидемия коронавируса: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19
03:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
На Буковине 30 июля было зарегистрировано 63 новых случая COVID-19. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5875 человек", - сообщил он.

 На данный момент, количество зараженных в области составило 5 875 зараженных.

Также глава Черновицкой ОГА рассказал, что за прошедшие 24 часа 73 жителя буковины выздоровели от короавируса.

А общее число подебившиз заболевание достигло отметки в 4 430 чнловек.

Ранее, КМУ предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 учебном году. Об этом сообщил сайт правительственного портала.

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Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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