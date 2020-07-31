Эпидемия коронавируса: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19

На Буковине 30 июля было зарегистрировано 63 новых случая COVID-19. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.