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Председатель Закарпатской ОГА хочет вернуть свободную экономическую зону

Председатель Закарпатской ОГА хочет вернуть свободную экономическую зону
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
На Закарпатье председатель ОГА Алексей Петров заявил о намерении лоббировать возвращение в область свободной экономической зоны и таможенного эксперимента. Об этом он сообщил в рамках своего отчета о 100 днях работы на должности главы Закарпатской ОГА.

"Я буду лоббировать возможность инвестиционного развития Закарпатья в условиях свободной экономической зоны, которая действовала в этом регионе с 2001 года," - сказал Петров.

Он напомнил, что тогда на Закарпатье "зашло более 15 серьезных компаний с мировым реноме, которые стали бюджетообразующими для области".

"Экономический рост в области тогда поднялся на 80%. У моей команды и нардепов от Закарпатья есть желание восстановить этот эксперимент для Закарпатской области. Он тогда был внедрен в шести регионах Украины, и только в двух был успешный, в том числе на Закарпатье", - подчеркнул глава региона. 

По его словам, сейчас это особенно актуально, ведь в связи с пандемией в область вернулось много трудовых мигрантов, и их надо трудоустроить.

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Также Петров заявил, что "проталкивает" возвращение в область так называемого таможенного эксперимента.

"Предложил руководству в Киеве восстановить на Закарпатье пилотный проект таможенного эксперимента. По состоянию на июнь у нас 125% перевыполнения плана таможни - и это при относительно небольшом потоке в связи с пандемией. Я заинтересован, чтобы таможня работала, и чтобы эти деньги возвращались в область", - сказал он. 

Относительно таможенного эксперимента на Закарпатье сейчас ведутся переговоры на уровне бюджетного комитета Верховной Рады, добавил Петров

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Закарпатье, Алексей Петров.

Автор:

Телеграф
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