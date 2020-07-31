Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину

30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. Однако, вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке сказано, что для провокации украинских защитников у Орехова противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковское, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были не прицельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

В штабе подчеркивают, что с момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении..

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков.