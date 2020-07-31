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Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину

Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
07:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. Однако, вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов.  Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке сказано, что для провокации украинских защитников у Орехова противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковское, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были не прицельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

В штабе подчеркивают, что с момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

"Если во время вражеского обстрела здоровью и жизни наших военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага", - сказано в сообщении..

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков. 

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Боевики, Донбасс, Перемирие, ООС.

Автор:

Телеграф
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