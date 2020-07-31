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В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке

В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
11:11 Сегодня Телеграф Фото: gp.gov.ua
Задержанные требовали 80 тысяч долларов взятки за активизацию досудебного расследования.

Следователя Государственного бюро расследования и оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки.

Об этом информирует пресс-служба генерального прокурора.

Сообщается, что задержан следователь территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава, оперуполномоченный Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и их сообщник по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Злоумышленники требовали у гражданина 80 тысяч долларов взятки за активизацию досудебного расследования по уголовному делу, начатому по его обращению. Само производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя.

В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке 31.07.2020

В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке 31.07.2020

"Сейчас правоохранителей и их сообщник задержан с поличным, непосредственно при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - резюмировали в ведомстве.

В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке 31.07.2020

В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке 31.07.2020

Как сообщалось, главе Кировоградской ОГА сообщено о подозрении в получении взятки. Президент Зеленский его уволил с должности. А в Офисе Президента заявили, что проведут независимое расследование. 

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Все по теме:

Полтава, Взятка, ГБР.

Автор:

Телеграф
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