На сайте ОП опубликовали указ об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня

Владимир Зеленский официально уволил с должности главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

На сайте Офиса Президента появился указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в коррупции. Об этом говорится в тексте указа №253/2020, опубликованном пресс-службой ОП.

"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Отметим, указ подписан сегодня, 27 июня.

Напоминаем, ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня.

Напомним, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку главу Кировоградской ОГА.