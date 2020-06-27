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На сайте ОП опубликовали указ об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня

На сайте ОП опубликовали указ об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня
23:39 Сб, 27 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Владимир Зеленский официально уволил с должности главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

На сайте Офиса Президента появился указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в коррупции. Об этом говорится в тексте указа №253/2020, опубликованном пресс-службой ОП.

"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Отметим, указ подписан сегодня, 27 июня.

Напоминаем, ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня.

Напомним, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку главу Кировоградской ОГА.

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Взятка, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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