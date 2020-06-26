Взяточничество на Кировоградщине: ВАКС задержал второго фигуранта дела

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22:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Высший антикоррупционный суд взял под стражу соучастника бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко, которого уличили в получении взятки в размере 250 тыс. грн.

"Избрать подозреваемому Шевченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней то есть до 23 августа. Определить подозреваемому ... залог в размере 5 млн 67 тыс. 500 грн", - сказал судья.

Экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

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Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку председателя Кировоградской ОГА.

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Все по теме:

Суд, Сергей Шевченко, Кировоградская ОГА, ВАКС, Андрей Балонь.

Автор:

Телеграф
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