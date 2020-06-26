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"Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА

"Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Глава украинского государства принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА после того, как руководителя области поймали на взятке в почти 2 миллиона гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА), сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - отметил Глава государства во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Украл – садись", - добавил президент.

В ОП отреагировали на обыски в Кировоградской ОГА и возможную коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

Как известно, 25 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на непрепятствование его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", - сообщило НАБУ.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь.

Автор:

Телеграф
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