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В ОП отреагировали на обыски в Кировоградской ОГА и возможную коррупцию

В ОП отреагировали на обыски в Кировоградской ОГА и возможную коррупцию
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что власть заинтересована в независимом расследовании относительно обысков в Кировоградской ОГА.

Власть заинтересована в независимом расследовании фактов возможной коррупции главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня, и все должны отвечать по закону, подчеркивает первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику.

"Перезагрузка, которая стала возможной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти. Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании", - написал он в пятницу в своем Телеграм-канале.

Трофимов заверил, что "поблажек не будет, и это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону".

"У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента", - указал он.

Трофимов также призвал сделать выводы и гражданам Украины, что "посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".

"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - заявил он.

Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", - сообщило НАЬУ

По информации следствия первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кабинет министров Украины 25 июня согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

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Все по теме:

СБУ, ОГА, Взятка, Коррупция, ОП, Кировоградская ОГА, Сергей Трофимов.

Автор:

Телеграф
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