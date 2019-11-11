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У Кировоградской ОГА новый председатель: кто он

У Кировоградской ОГА новый председатель: кто он
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Кропивницком представили нового главу Кировоградской ОГА.

В Кропивницком первый заместитель председателя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня.

"У меня очень приятная миссия - представить вам нового председателя областной государственной администрации Андрея Богдановича (Балоня - ред.)", - сказал Трофимов.

Он охарактеризовал Балоня как "очень профессионального, эффективного человека", имеющего характер и стержень, являющегося кандидатом юридических наук и имеющего опыт следователя.

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Андрей Балонь родился в 1982 году, имеет юридическое и экономическое высшее образование. Работал в правоохранительных органах. С мая 2017 года был заместителем председателя Херсонской ОГА.

В декларации, которую он заполнил как кандидат на пост председателя Кировоградской ОГА, Балонь указал три квартиры - в Дрогобыче, Киеве и Херсоне. Он владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2013 выпуска, его супруга - Jaguar XF 2015 г.в. Жене принадлежат 33% ООО "Медиаюг", она получила в прошлом году 864 тыс. 597 грн от предпринимательской деятельности и 218 тыс. 315 грн в качестве "гонораров и других выплат".

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Сам Балонь получил 533 тыс. 460 грн зарплаты по основному месту работы. Также он указал работу по совместительству в Херсонском государственном университете и в Одесском университете внутренних дел.

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Кировоградская ОГА, Кропивницкий, Сергей Трофимов, Андрей Балонь.
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