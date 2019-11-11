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Аграрии перекрыли главные автомагистрали страны: что они требуют (Фото, Видео)

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Аграрии перекрыли главные автомагистрали страны: что они требуют (Фото, Видео)
12:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинские аграрии устроили акцию протеста "Нет распродаже земли" против земельной реформы.

На акции протеста против действий властей по внедрению земельной реформы вышли аграрии на главные магистрали страны в 17 локациях 14 регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС) в Facebook.

"В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 14 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас акции проходят на магистралях Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской областей.

Также в Facebook ВАС информирует о геолокации акций протеста аграриев.

В Черкасской области: автодорога М05, возле г.Жашков (поворот на с. Тихий Хутор) автодорога Е95, пост полиции возле г.Умань.

В Черниговской области: автодорога М01, с.Кипти Козелецкого района.

В Тернопольской области: автодорога М19, Горишневыгнанский сельсовет, Чортковского р-на (возле старой нефтебазы).

В Кировоградской области: автодорога М12, в 10 км от г.Новоархангельск.

В Николаевской области: Автодорога М14 (Киев - Херсон). Окружная г.Николаева (у поворота на старую дорогу в г.Снигиревка).

В Хмельницкой области: автодорога Е50, с.Прибугское.

В Винницкой области: автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинский район; автодорога Р36, пгт Шпиков Тульчинского района; автодорога возле с.Писаревка Винницкого района.

В Житомирской области: автодорога М21, с.Осыково Бердичевский р-н.

В Одесской области: автодорога М05, Е 95, с.Демидово.

В Полтавской области: автодорога М03, с. Марьяновка, Великобачаганский район; автодорога М03, с.Чутово.

В Волынской области: автодорога М19, Т0311, с.Вербка, Владимиро-Волынский р-н.

В Ривненской области: с.Дядьковичи, путь М06, Т1806.

Во Львовской области: автодорога Н17, с.Малые Подлески, Жолковский р-н.

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Позже к акции присоединились аграрии Запорожской и Днепропетровской областей.

Пресс-служба ВАС отмечает, что аграрии просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.

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Протест, Реформа, Земельная реформа, Аграрии.
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