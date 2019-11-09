Скачать
Суббота, 09.11.2019
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера Сейма Польши
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера Сейма Польши
Требование о введении "стандартов новостей": Бородянский говорит о "терминологическом недоразумении"
Бородянский пояснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка

Всемирный банк прокомментировал идею Украины по открытию земельного рынка

Всемирный банк прокомментировал идею Украины по открытию земельного рынка
22:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине.

Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Об этом сказано в заявлении Всемирного банка, обнародованном в субботу

"Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив", - сказано в заявлении.

По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.

Богдан: За год возможно будет продать не более 5% земли

Там отметили, что запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи мелким фермерам.

"Достаточно двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая способствует коррупции: время земельной реформы сейчас", - говорится в заявлении ВБ.

Напомним, ранее в субботу управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Всемирный банк, Земельная реформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
04 Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)
05 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю
Премьер подвел итоги работы правительства за неделю
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
&quot;Кофе с Евой Мендес&quot;: актриса представила свою линию одежды (Фото, Видео)
Ева Мендес на презентации своей линии одежды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь