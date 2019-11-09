Всемирный банк прокомментировал идею Украины по открытию земельного рынка

Новости Бизнеса:Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине.

Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Об этом сказано в заявлении Всемирного банка, обнародованном в субботу

"Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив", - сказано в заявлении.

По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.

Там отметили, что запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи мелким фермерам.

"Достаточно двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая способствует коррупции: время земельной реформы сейчас", - говорится в заявлении ВБ.

Напомним, ранее в субботу управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.