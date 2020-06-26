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НАБУ вручило подозрение главе Кировоградской ОГА

НАБУ вручило подозрение главе Кировоградской ОГА
21:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщает САП.

"26 июня 2020 года по процессуального руководства прокуроров #САП детективами #НАБУ сообщено о подозрении руководителю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривень неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

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Главу ОГА и его пособника задержали в ходе совместной операции НАБУ с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими второй части оговоренных средств, а именно 250 тыс. гривень. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. гривень.

Следствие по делу продолжается.

Служба безопасности Украины 25 июня заявила, что совместно с НАБУ задокументировала главу одной из областных госадминистраций и чиновника этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн грн от руководителей некоторых контролирующих структур региона.

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Все по теме:

САП, НАБУ, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь.

Автор:

Телеграф
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