НАБУ вручило подозрение главе Кировоградской ОГА

Председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщает САП.

"26 июня 2020 года по процессуального руководства прокуроров #САП детективами #НАБУ сообщено о подозрении руководителю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривень неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

Главу ОГА и его пособника задержали в ходе совместной операции НАБУ с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими второй части оговоренных средств, а именно 250 тыс. гривень. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. гривень.

Следствие по делу продолжается.

Служба безопасности Украины 25 июня заявила, что совместно с НАБУ задокументировала главу одной из областных госадминистраций и чиновника этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн грн от руководителей некоторых контролирующих структур региона.