Коронавирус в Киеве: снова более ста случаев за сутки, одно из общежитий закрыли на карантин

В Киеве заболеваемость коронавирусом не снижается, за сутки снова выявили более ста случаев.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По состоянию на утро 31 июля в столице диагностировали еще 110 случаев заболевания.
Заболели:
48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет
55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
3 девочки - от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет
в том числе и четверо медиков
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2941 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе (28)
Деснянском (16)
Днепровском районе (11)
Как сообщил Кличко, из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли общежитие института спецсвязи КПИ. Из проживающих 152 курсантов заболели 133. Госпитализированы в больницы десять курсантов и один преподаватель. Остальные изолированы и получают необходимую медицинскую помощь в общежитии.
В помещении провели полную дезинфекцию, у здания дежурит полиция.
Напомним, в Украине третьи день диагностируют более тысячи случаев коронавирусной инфекции. По данным Минздрава за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 1 090 человек. Сегодня в правительстве планируют поделить Украину на так называемые "цветные" карантинные зоны. Киев может попасть в "красную" зону.