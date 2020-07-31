Коронавирус в Киеве: снова более ста случаев за сутки, одно из общежитий закрыли на карантин

На сегодняшний день в Киева подтвердили 8 241 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общежитие, где заболело 133 курсанта, закрыли на карантин.

В Киеве заболеваемость коронавирусом не снижается, за сутки снова выявили более ста случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на утро 31 июля в столице диагностировали еще 110 случаев заболевания.

Заболели:

48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет

55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года

3 девочки - от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет

в том числе и четверо медиков

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2941 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе (28)

Деснянском (16)

Днепровском районе (11)

Как сообщил Кличко, из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли общежитие института спецсвязи КПИ. Из проживающих 152 курсантов заболели 133. Госпитализированы в больницы десять курсантов и один преподаватель. Остальные изолированы и получают необходимую медицинскую помощь в общежитии.

В помещении провели полную дезинфекцию, у здания дежурит полиция.

Напомним, в Украине третьи день диагностируют более тысячи случаев коронавирусной инфекции. По данным Минздрава за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 1 090 человек. Сегодня в правительстве планируют поделить Украину на так называемые "цветные" карантинные зоны. Киев может попасть в "красную" зону.