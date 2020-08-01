Коронавирус на Буковине: число случаев приблизилось к 6 тысячам

За минувшие сутки в Черновицкой области подтвердили 89 случаев инфицирования коронавирусом - это самый высокий показатель за последние недели. Всего COVID-19 обнаружили у 5964 буковинцев. Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"89 новых случаев коронавируса зафиксировали на Буковине 31 июля. Всего лабораторный центр исследовал 428 образцов", - написал глава области.

По его словам, 89 случаев - это самый высокий показатель за последние несколько недель. "Кроме того, Кицманский район попал в "красную" зону по уровню распространения вируса", - констатировал Осачук. И призвал сделать так, чтобы районов, окрашенных этим цветом, не становилось больше.

Глава ОГА добавил, что за сутки от COVID-19 выздоровел 91 буковинец.

Общее количество инфицированных в Черновицкой области с первого установленного случая составляет 5964 человека. При этом 4521 житель региона вылечился от COVID-19.

По состоянию на 31 июля в Украине лабораторно подтверждены 69 884 случая COVID-19, в том числе 1090 за последние сутки.