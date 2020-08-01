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В селе Каменка женщина с дочерью заблудились в лесу

В селе Каменка женщина с дочерью заблудились в лесу
10:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Днепропетровской области женщина с ребенком заблудились в лесу. Спасателям удалось найти их.

В поселке Каменка Днепропетровской области мать с ребенком 2015 года рождения заблудились в лесу, спасатели нашли их невредимыми.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"1 августа в 00:08 в Службу спасения "101" обратились за помощью правоохранители. В лесном массиве вблизи села Могилев Царичанского района заблудилась женщина с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели включили проблесковые маячки и звуковую сирену и с фонарями начали поиски семьи.

"Уже через несколько минут спасатели вывели мать, 1986 года рождения, вместе с девочкой, в 2015 году рождения, из лесного массива целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.

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Днепропетровская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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