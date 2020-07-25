Полезли в горы, попали под ливень: с Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми

Сегодня, 25 июля, на Закарпатье в Раховском районе сотрудники ГСЧС эвакуировали с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми, которые попали под сильный дождь. Об этом заявили в ГСЧС.

На данный момент спасатели сопровождают 6 детей и 2 женщин к транспортному средству. Их доставят в с. Лазещина. Остальные группы в сопровождении сотрудников ГСЧС продолжат спуск к населенному пункту пешком, говорилось в сообщении ГСЧС.

Со слов ГСЧС группа туристов в количестве 13 человек, среди которых 6 детей возрастом от 1,5 до 12 лет, попала под ливень.

Граждане обратились за помощью и к ним направили четырех спасателей и две машины спецтехники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.

"В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами", – отметили в ГСЧС.

В Украине на выходных 25-26 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных и некоторых северных областей. На остальных территориях будет сухо и очень жарко.