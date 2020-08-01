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Ужасающее ДТП на Запорожье: легковушка "влетела" в грузовик (Фото)

Ужасающее ДТП на Запорожье: легковушка "влетела" в грузовик (Фото)
12:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zp.npu.gov.ua
На Запорожье легковушка столкнулась с грузовиком. Правоохранители сообщают о четырех погибших.

 На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека. 

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"1 августа около 8:00 в Василевский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге Василевка-Бердянск", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован", - добавили в полиции.

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Возле места ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

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ДТП, Запорожье, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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