Ужасающее ДТП на Запорожье: легковушка "влетела" в грузовик (Фото)

На Запорожье легковушка столкнулась с грузовиком. Правоохранители сообщают о четырех погибших.

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"1 августа около 8:00 в Василевский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге Василевка-Бердянск", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован", - добавили в полиции.

Возле места ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.