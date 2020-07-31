Водитель уснул за рулем: в Крыму в ДТП погибли восемь человек

В анексированном Крыму в Белогорском районе произошло ужасное ДТП: погибли восемь человек, еще семеро госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.

В оккупированном Крыму на трассе Таврида маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Как сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ, в ДТП погибли восемь человек и еще семеро травмировались.

Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге Таврида, в районе села Русаковка водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в во впереди идущий грузовик.

Известно, что водитель, который допустил аварию, был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Mercedes Sprinter направлялся в сторону Симферополя, трагедия произошла на прямом участке дороги. В микроавтобусе находилось двое детей, но они не пострадали.

На данный момент причины аварии выясняются, пока не известно гражданами какой страны являются погибшие или пострадавшие.

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