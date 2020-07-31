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Водитель уснул за рулем: в Крыму в ДТП погибли восемь человек

Водитель уснул за рулем: в Крыму в ДТП погибли восемь человек
08:47 Сегодня Телеграф Фото: Mash
В анексированном Крыму в Белогорском районе произошло ужасное ДТП: погибли восемь человек, еще семеро госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.

В оккупированном Крыму на трассе Таврида маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Как сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ, в ДТП погибли восемь человек и еще семеро травмировались.

Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге Таврида, в районе села Русаковка водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в во впереди идущий грузовик. 

ДТП в Крыму 31.07.2020

ДТП в Крыму 31.07.2020

ДТП в Крыму 31.07.2020

Известно, что водитель, который допустил аварию, был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Mercedes Sprinter направлялся в сторону Симферополя, трагедия произошла на прямом участке дороги. В микроавтобусе находилось двое детей, но они не пострадали.

На данный момент причины аварии выясняются, пока не известно гражданами какой страны являются погибшие или пострадавшие.

Как сообщалось, под Киевом произошло смертельное ДТП, водитель уснул за рулем вылетел с трассы и протаранил отбойник. 

25 июля в Броварском районе Киевской области произошло тройное ДТП: столкнулись легковушка, грузовик и маршрутка, виновник погиб.

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ДТП, Крым, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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