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Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" (Видео)

Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" (Видео)
13:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: mvs.gov.ua
В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.

"Полтавского террориста", которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал Аваков.

В МВД допустили, что полтавский захватчик мог покончить с собой

Утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

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Все по теме:

Полтава, МВД, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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