Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" (Видео)

В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.

"Полтавского террориста", которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал Аваков.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.