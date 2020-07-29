В МВД допустили, что полтавский захватчик мог покончить с собой

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемый злоупотреблял наркотиками и уже может быть мертв.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Одна из версий, что этот человек (полтавский захватчик, - ред.) уже не живой", - сказал замминистра.
По данным полиции, по показания людей, которых захватил Скрипник, мужчина был под действием наркотиков.
"Он был под действием, как им (полицейским, - ред.) казалось, сильных наркотических средств. Метамфетамин. Такие же показания дали люди, которые близко с ним общались, очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", - отметил замглавы МВД.
По словам Геращенко, это лишь одна из версий, которую рассматривают правоохранители.
Поиски преступника продолжаются и жителей Полтавской области просят немедленно звонить 102, если они видят подозрительных людей.
Как сообщалось, во время спецоперации полиции в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. После чего обменял копа на полковника полиции и покинул город. По дороге отпустил офицера и скрылся в лесах Полтавской области.
Полицейские и кинологи уже неделю ведут розыск рецидивиста. Около полутысячи правоохранителей прочесывают местность Миргородского района.
Роман Скрипник подозревается в краже автомобилей, ранее был судим, страдает психическим расстройством и употребляет наркотики.