В МВД допустили, что полтавский захватчик мог покончить с собой

Почти неделю продолжаются поиски полтавского преступника Романа Скрипина. В МВД допускают, что его уже может не быть в живых.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемый злоупотреблял наркотиками и уже может быть мертв.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Одна из версий, что этот человек (полтавский захватчик, - ред.) уже не живой", - сказал замминистра.

По данным полиции, по показания людей, которых захватил Скрипник, мужчина был под действием наркотиков.

"Он был под действием, как им (полицейским, - ред.) казалось, сильных наркотических средств. Метамфетамин. Такие же показания дали люди, которые близко с ним общались, очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, это лишь одна из версий, которую рассматривают правоохранители.

Поиски преступника продолжаются и жителей Полтавской области просят немедленно звонить 102, если они видят подозрительных людей.

Как сообщалось, во время спецоперации полиции в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. После чего обменял копа на полковника полиции и покинул город. По дороге отпустил офицера и скрылся в лесах Полтавской области.

Полицейские и кинологи уже неделю ведут розыск рецидивиста. Около полутысячи правоохранителей прочесывают местность Миргородского района.

Роман Скрипник подозревается в краже автомобилей, ранее был судим, страдает психическим расстройством и употребляет наркотики.